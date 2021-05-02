Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 2 мая этого года, в частности, смертную казнь заменят пожизненные каторжные работы, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Согласно указу, всеобщая амнистия охватывает преступления, совершенные до 2 мая 2021 года, и в ряде случаев речь идет о смягчении наказания. В частности, приговор к смертной казни будет заменен на пожизненные каторжные работы. Тем же, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет, передает РИА «Новости».

Под амнистию подпадают осужденные за такие преступления, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители. Также на амнистию могут рассчитывать и те, кто скрывается от правосудия, если сдадутся органам власти.

Отмечается, что амнистия не затронет осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлек за собой человеческие жертвы.

В 2018 году Асад подписал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы.