 

Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии

02.05.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране за преступления, совершенные до 2 мая этого года, в частности, смертную казнь заменят пожизненные каторжные работы, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Согласно указу, всеобщая амнистия охватывает преступления, совершенные до 2 мая 2021 года, и в ряде случаев речь идет о смягчении наказания. В частности, приговор к смертной казни будет заменен на пожизненные каторжные работы. Тем же, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет, передает РИА «Новости». 

Под амнистию подпадают осужденные за такие преступления, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители. Также на амнистию могут рассчитывать и те, кто скрывается от правосудия, если сдадутся органам власти.

Отмечается, что амнистия не затронет осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, который повлек за собой человеческие жертвы.

В 2018 году Асад подписал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / ВТБ заявил о планах создания единого хранилища данных

09.12 / Китай передумал выпускать марку в честь 70-летия дипотношений с Индией

23.04 / Польский эксперт – исключительно по её правилам — именно так РФ хочет «играть» с Западом

02.01 / Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке

22.02 / VAIO представляет ноутбук с впечатляющим сроком автономной работы

29.08 / На продажу выставили 83-летний спорткар Bugatti с 220-сильным мотором

29.04 / В Кремле заявили, что напряженность на Донбассе остается “выше нормы”

16.10 / Астроном Дэвид Киппинг считает, что окружающий нас мир может оказаться симуляцией

25.12 / Мантра об “оружии из Украины” четко вписывается в политику Лукашенко – МИД

11.01 / «Это верх лицемерия» — конгрессмен США о решении Twitter забанить Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика