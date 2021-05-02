Экс-главком НАТО в Европе – уход американцев из Афганистана приведёт к «коллапсу»

Вывод американских войск с афганской территории, завершить который президент США Джо Байден ранее пообещал к 11 сентября нынешнего года, повлечёт за собой полный развал силового аппарата Афганистана, что приведёт к «возрождению» терроризма, заявил в интервью CNBC бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По мысли Ставридиса, Вашингтону следует оставить в стране хотя бы небольшой контингент, чтобы «сохранить то, чего мы добились».



Reuters

Адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе выразил опасения по поводу будущего Афганистана в связи с выводом из этой страны американских войск, начавшимся в минувший четверг, передаёт CNBC.

«На данный момент в стране остаётся 2500 американских военнослужащих, а это очень мало, — цитирует Ставридиса сайт канала. — На мой взгляд, мы пока ещё имеем возможность надавить на «Талибан»* и добиться политического урегулирования, но боюсь, что вывод оставшихся войск обернётся коллапсом сил безопасности Афганистана».

«Не будем забывать: мы отправились туда для того, чтобы разгромить атаковавших нас террористов, — подчеркнул Ставридис в эфире CNBC. — И вполне возможно, что террористы поднимут голову вновь, причём в лице не только талибов, но также и «Аль-Каиды»**, а теперь ещё и «Исламского государства»***. Нам следует быть готовыми к возвращению туда в случае необходимости».

В своём интервью CBNC Ставридис отметил, что понимает, к какому утомлению в обществе привела афганская операция, однако подчеркнул, что присутствие американских военнослужащих за рубежом — это вполне обычное дело, напомнив, что в Южной Корее дислоцировано 35 тыс. американских военных, а в Европе — 50 тыс.

По мнению отставного адмирала, США необходимо сохранить в Афганистане контингент численностью от 2 до 3 тыс. военнослужащих, чтобы «сохранить то, чего мы добились» и «не допустить возрождения терроризма, который вновь может нанести по нам удар».

Как напоминает обозреватель CNBC, президент США Джо Байден принял решение вывести все американские силы из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Администрация его предшественника Дональда Трампа обещала завершить вывод войск к 1 мая, однако Байден перенёс эту дату на более поздний срок.

Американские СМИ ранее сообщили, что опасения по поводу планов Байдена уже выразили бывшие главы Госдепа Хиллари Клинтон и Кондолиза Райс, причём Райс также отметила, что США, вероятно, придётся в будущем вернуться в Афганистан, говорится в материале канала.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.