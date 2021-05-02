 

Rundfunk Berlin-Brandenburg – Берлин захлестнули первомайские демонстрации

02.05.2021, 15:54, Новости дня
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На Первое мая в столице Германии прошло большое количество демонстраций, пишет Rundfunk Berlin-Brandenburg. В Берлине состоялись многотысячные антикапиталистические акции под лозунгом «Обложить налогами, лишить собственности, перераспределить», протесты против мер по борьбе с коронавирусом, а также феминистские демонстрации. Ситуация «эмоциональнее», чем в прошлые года, отмечают в местной полиции.


Reuters

Берлин захлестнули массовые первомайские демонстрации, пишет Rundfunk Berlin-Brandenburg. На площади Херманнплатц собрались тысячи людей. Они размахивали флагами и транспарантами, взрывали петарды. Многие носили маски. Полиция частично заблокировала окрестные улицы. В правоохранительных органах заявили, что в этом году ситуация более «эмоциональная», чем в прошлых. Связано это в первую очередь с отменой ограничений на арендную плату в столице, пандемией коронавируса, а также зачистками в ряде объектов, принадлежащих леворадикальному движению. «Мы, конечно же, надеемся, что эмоции не выплеснутся в форме насилия», заявил спикер полиции.

Всего в Берлине на Первое мая запланировано 20 демонстраций. Во второй половине дня колонна из 10 000 велосипедистов уже проехалась по городу в рамках антикапиталистической акции MyGruni. Длина колонны составила четыре километра. На одном из плакатов виднелась надпись: «Справедливая арендная плата вместо наживы». Участники мероприятия скандировали: «Обложить налогами, лишить собственности, перераспределить». Но несмотря на опасения акция прошла мирно и без нарушений.

Ближе к полудню в округе Лихтенберг прошли протесты против мер по борьбе с коронавирусом, продолжает издание. Их организовали члены движения «Инакомыслящие». Большинство из участников носили маски, но некоторые нет. Правоохранительные органы оттеснили больше десятка из них в сторону и записали их персональные данные. В нескольких метрах от акции проходила ответная демонстрация сторонников ограничительных мер. В целом всё прошло мирно, без столкновений.

В полдень на площади Штралауэр Плац прошёл митинг за «возрождение культурной и клубной жизни». Поздним вечером на улицы в районе Кройцберг собираются выйти феминистки под лозунгом «Вернём себе ночь». Как и в прошлом году из-за пандемии коронавируса власти запретили любые ночные мероприятия, то есть гуляния и вечеринки. В полиции просят не поступать легкомысленно, и не подвергать риску то, чего жители Берлина смогли добиться за последние месяцы.



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