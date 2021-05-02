При помощи телескопа «Хаббл» ученые наблюдают за ростом молодой планеты

Астрономы получили уникальную возможность наблюдать за быстрым ростом молодой планеты PDS 70b, находящейся в звездной системе карлика PDS 70.

По словам ученых, данная планета зародилась только пять миллионов лет назад, но уже обрела размеры, аналогичные Юпитеру. В то же время она сильно удалена от своей материнской звезды. Расстояние примерно как от Солнца до Урана.

Но самое главное, что данная планета быстро поглощает материю, которая встречается на ее пути. При этом излучаются волны в ультрафиолетовом диапазоне, который легко улавливает «Хаббл». Данная планета расположена на расстоянии в 370 световых лет от нашей Солнечной системы. По мнению исследователей, всего миллион лет назад ее масса была примерно в 500 раз меньше, чем сейчас.