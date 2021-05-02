Мнение: SS не SS, эсесовцы не эсесовцы



Фото из ЖЖ ПростоВовы. Марш вышиванок к годовщине создания дивизии СС, Киев, 2021

Наткнулся на весьма показательную историю про “Дивизию СС Галичина”. На днях в Киеве прошел какой-то очередной “марш ветеранов” этой дивизии; украинские власти, естественно, попытались спустить дело на тормозах – официально заявили, что в мероприятии поучаствовало “всего 100 человек”, и, мол, не стоит из-за таких пустяков поднимать шум. Но тут неожиданно вылез известный читателям моего ЖЖ блогер ПростоВова, который живет в Киеве и является по профессии журналистом; так он заявил, что лично был там, писал репортаж и свидетельствует, что было на самом деле до 500 человек, но уж 200-400 – точно.

Вот его комментарий: “Ну и приложу тогда ссылочку (если хозяин блога не возражает) на собственноручный репортаж с описываемого события.

Людей, конечно, было больше, чем 100 человек, я бы назвал цифру 400-500 человек (колонны+за колоннами шли неорганизованно сочувствующие=тоже участники)”

И это вызвало дополнительное бурление даже среди украинских жжистов. Я почитал их дискуссии (даже среди самих украинцев отношение к “Галичине” весьма, надо признать, неоднозначное) – и обнаружил удивительную вещь: на самом деле вся эта тематика “украинских эсэсовцев” – очевидная двойная игра, причем в основном со стороны Англии и ее доминионов (Канада). У “Галичины” – мощное прикрытие! По сути, официальная позиция Запада по данной теме – что “были и хорошие эсэсовцы”. Какие? Те, которые формировались в Прибалтике и на Украине. Почему? Причина еще более удивительна: “потому что они формировались из местных жителей для войны против Красной армии, а не против союзников”.

В журнале украинского профессора хорошее саммари по теме:

“комиссии США, Британии, Канады отказывались видеть в бойцах Балтийского легиона и дивизии «Галичина» коллаборантов и пособников гитлеровского режима, и даже позволили им обосноваться на территории своих стран и получить в дальнейшем гражданство .

Бойцы этих соединений настаивали на том, что они пошли воевать не «за Гитлера», а «против советской оккупации», ТО, что дело обстояло именно так подтверждалось с точки зрения следователей американских, британских и канадских комиссий тем фактом, что солдаты дивизии не участвовали в операциях против войск союзников.

Но с точки зрения Запада на такое поведение они имели абсолютно законное право: СССР вторгся в Польшу, гражданами которой были бойцы дивизии до войны, без предъявления претензий и объявления войны – т.е. выступил как агрессор и союзник Гитлера, КА была для граждан Польши оккупационной армией, и сражаясь против нее бойцы дивизии реализовывали свое законное право на сопротивление агрессору… Под страхом отлучения от церкви солдатам было запрещено участие в антисемитских акциях (замечу, этот запрет распространялся на всех греко-католиков). И наконец, солдатам было запрещено применять оружие против кого бы то ни было, кроме Красной Армии… На основании указанных признаков ряд правительственных комиссий (Великобритании, США, Канады, Австралии) признали бойцов дивизии обычными комбатантами и разрешили им въезд на свою территорию, в дальнейшем большинство бойцов дивизии получили гражданство в этих странах.

Комиссия Жюля Дешена

В начале 80-х в канадской прессе, а позже и в прессе других западных стран появилось множество сообщений о том, что в Канаде нашли приют многие военные преступники. Основные обвинения исходили от центра Шимона Визенталя в Вене и ряда других еврейских и антифашистских организаций. В 1985 году правительством Канады во главе с лидером консерваторов Брайаном Малруни для проверки обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечества, выдвинутых против ветеранов дивизии «Галичина», была создана Комиссия по запросу о военных преступниках в Канаде, часто называемая также Комиссией Жюля Дешена, под председательством судьи Квебекского Верховного Суда в отставке Жюля Дешена.

Суть выдвигаемых обвинений преимущественно сводилась к утверждениям о якобы участии дивизии в массовом уничтожении гражданского населения, в частности евреев, во время войны. К этой кампании на государственном уровне также присоединился Советский Союз, поддерживающий выдвинутые обвинения через газеты «Вісті з України» и «News from Ukraine».



Фото из ЖЖ ПростоВовы. Киев, 2021

Работа комиссии проходила в непростых условиях настоящего информационного прессинга, организованного в средствах массовой информации как в Канаде, так и вне ее границ. Особые атаки в прессе были направлены именно против украинских ветеранов дивизии «Галичина», причем исключительную активность демонстрировали газеты, находящиеся под контролем еврейской общины, что породило серьезную напряженность во взаимоотношениях еврейской и украинской общин Канады… Дело 217 дивизионщиков стало составной частью детальной проверки 774 украинцев, нашедших приют в Канаде в послевоенные годы. Кроме дивизии «Галичина» в поле зрения комиссии находилась украинская полиция, украинские шуцманшафты (полицейские батальоны), немецкие айцнзатцгруппы, концентрационные лагеря и структуры СС. Перед комиссией Дешена стояла непростая задача — проверить обвинения, выдвинутые против каждого лица, внесенного в списки. Для этого были использованы канадские и многочисленные немецкие архивы” и т.д.

Итог, если дочитаете по ссылке до конца – удивительный: ВСЕХ ОПРАВДАЛИ. А заодно эта “комиссия Дюшена” вынесла совсем уж поразительный вердикт – что “дивизия СС Галичина” не была дивизией СС. Как так? Да вот так – не была, и всё. СС в названии – это было что-то вроде прикола, а так-то они “против большевиков боролись”. Под занавес там, в Канаде, еще и заставили все еврейские газеты… извиниться перед “невинно оклеветанными” бывшими эсэсовцами. У королевы не забалуешь!

Круто, конечно. Не знал, что можно вот так откровенно. В русской Википедии пока ничего не переименовали – в ней дивизия СС все еще называется дивизией СС. Можно прочитать про ее “боевой путь” – там все видно и без очков: для немцев это было что-то вроде “дивизии ВВ” на наши деньги, они ее использовали в основном в карательных операциях против восстаний в своем тылу; как они при этом могли “не трогать” мирное население – совершенно непонятно.

Но ведь смогла же “комиссия Дюшена” написать на 966 страницах, что “ничего не было”!

Вся история, на мой взгляд, куда больше говорит об англичанах, чем об украинцах. С украинцев-то чего взять? С них взятки гладки. Но вот настолько полная управляемость королевского “суда” в Канаде – это, конечно, “высокий класс, чистая работа”. Более всего впечатляет эта способность В ОТКРЫТУЮ говорить “это белое” прямо на черное. Написано “дивизия СС” – но нет, “не верь глазам своим”. Как же, дескать, эти чудесные ветераны могли убивать мирных жителей и быть карателями – их же за это от церкви бы отлучили! И всё, вопрос закрыт. Даже ЕВРЕИ отступились. Поняли – им не по зубам.

Фантастика какая-то.