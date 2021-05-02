 

Сын Меган Маркл и принца Гарри получит королевский титул

02.05.2021, 15:42, Разное
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Сын принца Гарри и Меган Маркл в будущем станет обладателем королевского титула. В скандальном интервью популярной американской ведущей Опре Уинфри актриса допустила ошибку, сказав об обратном.
По словам Меган Маркл, ее сына Арчи лишили королевского титула из-за цвета кожи. Британский биограф Омид Скоби заявил, что супруга принца Гарри обладает неверной информацией. Согласно «конвенции Георга V», титулы присваиваются детям и внукам королевы. Исключением мог стать только старший ребенок принца Уильяма.

Девять лет назад королева Елизавета II издала указ, где говорилось, что все дети внука и его супруги Кейт Миддлтон получат титулы принца или же принцессы. По словам экспертов, Арчи также присвоят королевское звание, но несколько позже. Сын Меган Маркл сможет пользоваться титулом принца, когда на престол взойдет его дедушка Чарльз.

Напомним, что уже 6 мая наследник принца Гарри и его супруги Меган Маркл отметит двухлетие. Летом актриса станет мамой во второй раз, своему избраннику она подарит дочь.

Источник: www.wmj.ru



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