Новый бюджетник Honor Play 20 оказался втрое успешнее предшественника

Новый смартфон в категории бюджетников начала продавать китайская компания Honor. Play 20, согласно статистике, оказался втрое успешнее своего предшественника.

Начавший самостоятельное производство отдельно от Huawei бренд Honor огласил впечатляющие результаты продаж своих смартфонов. Новый гаджет бюджетной серии появился на полках магазинов только 30 апреля, однако уже сейчас количество проданных экземпляров достигло рекордной отметки.

Стоимость девайса составляет 139 долларов США за его базовую модификацию. За эти деньги покупатель получает аппарат, работающий «из коробки» на десятом поколении операционной системы Android, расширенной интерфейсом Magic UI 4.0. Мощность и быстродействие ему обеспечивает фирменная однокристальная восьмиядерная мобильная платформа Unisoc T610.

Фронтальный 5-пиксельный объектив расположен в каплевидном вырезе вверху по центру 6,5-дюймового дисплея. Основная камера здесь двойная, с датчиками на 13 и 2 миллиона пикселей. Объемный аккумулятор на 5 тысяч мА•ч позволит надолго забыть о поисках розетки для восстановления заряда. Руководство Honor заверяет, что число приобретенных моделей Play 20 в три раза превысило спрос на предшественника.

Источник: www.ixbt.com