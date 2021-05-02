Украинка Калинина выиграла теннисный турнир в Загребе

В финале турнира ITF, который проходил в столице Хорватии Загребе, Калинина одержала победу над россиянкой Камилой Рахимовой со счетом 6:1, 6:3.

“За последние три недели Ангелина провела 14 матчей, у нее 13 побед и одно поражение. На ее счету полуфинал и два титула”, – подчеркнули в посте.

https://www.facebook.com/UkrainianTennisFederation/posts/3718152974960958

Решающий матч продолжался 1 час 11 минут, написало издание “Большой теннис”.

За это время Калинина трижды подала навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, реализовала четыре из пяти брейк-поинтов и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

Издание отметило, что это второй крупный титул ITF для украинской теннисистки. В 2015 году она стала чемпионкой 50-тысячника в Сакраменто (США).

“В активе 24-летней украинки 12 одиночных титулов на турнирах ITF. На прошлой неделе Ангелина победила на турнире ITF W25 в Португалии”, – отметили журналисты.

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