 

Оккупационная власть Крыма ужесточила правила пересечения админграницы из-за пандемии

02.05.2021, 15:38, Новости дня
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Все, кто въезжает в Крым не с территории РФ, должны будут дважды сдать тест ПЦР-тест на коронавирус в течение первых пяти дней с интервалом не менее суток, а результаты загрузить на единый портал государственных услуг.

По словам Пеньковской, в Крыму сейчас вторая волна заболеваемости COVID-19, еженедельный прирост выявленных случаев составляет от 5% до 10%.

“Очень сложно прогнозировать, когда мы выйдем на пик заболеваемости второй волны либо ожидать ее спада”, – сказала она.

В оккупированном Крыму 14 июля 2020 года отменили обязательную обсервацию для граждан, въезжающих на полуостров, в том числе с территории материковой Украины.

Контекст:Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Работа пунктов пропуска на территорию аннексированного Россией Крыма была приостановлена 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.
15 июня сообщалось, что работа всех контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе оккупированного Крыма и Херсонской области восстановлена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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