B Израиле полностью привито от COVID-19 около 75% взрослого населения

В то же время, первую дозу препарата от COVID-19 получили 5,4 млн израильтян (58,13%) или более 79% взрослого населения.

За последние двое суток первой дозой вакцины привились более 2 тыс. человек, второй – около 4 тыс.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99,3% граждан, двумя дозами вакцинированы 94,2%, в категории 80-89 – 95,9%/92,5%, 70-79 – 98,4%/95,1%, 60-69% – 90%/86,1%, 50-59 – 89,1%/84,5%, 40-49 – 84,5%/80,3%, 30-39 – 80,6%/76%, 20-29 – 76,4%/70,4%, 10-19 – 22,3%/20%.

Как сообщает Newsru.co.il больничные кассы на вакцинацию приглашают всех граждан старше 16 лет. Очередь для иммунизации можно заказать онлайн или по телефону.

Контекст:Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя, которая будет делиться данными с разработчиками препарата.

С 23 января Израиль начал вакцинировать от COVID-19 учеников 11–12 классов (в Израиле 12-годичная система обучения).

По данным Центрального статистического бюро на 31 декабря 2020 года, общая численность населения Израиля составляла 9 млн 291 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

22 апреля в Израиле не было зарегистрировано летальных исходов среди больных COVID-19 – впервые за 10 месяцев.

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