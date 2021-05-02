«Россия-1» в день Победы покажет спектакль «Голая пионерка»

Руководство ВГТРК, несмотря на отмену торжественных мероприятий на День Победы, пообещало зрителям программу, максимально приближённую к теме праздника.

Помимо показа всех серий сериала «Зулейха открывает глаза», 9 мая на телеканале «Россия-1» будет впервые на отечественном телевидении продемонстрирован спектакль театра «Современник» – «Голая пионерка» в постановке Кирилла Серебренникова.

– Это одна из лучших театральных постановок на тему Великой Отечественной войны и одна из шедевральных постановок Кирилла Серебренникова. Если фильмы о Великой Отечественной наши зрители уже видели неоднократно, то в театре бывал далеко не каждый, особенно из ветеранов ввиду своих ограниченных физических и материальных возможностей. «Голая пионерка» позволит многим из них ощутить приятную ностальгию по тем временам, вспомнить свою молодость. Молодёжи историческое полотно расскажет подлинную историю Великой Отечественной, расскажет о блокадном Ленинграде и покажет каким был маршал Жуков. То есть спектакль выполняет ещё и образовательную функцию, – сказал генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

«Голая пионерка» — гротескный роман Михаила Кононова. Действие происходит во время Великой Отечественной войны и повествует о жизни девочки-подростка, добровольно ушедшей на фронт, скрыв свой настоящий возраст.

В романе преподносятся переживания рано взрослеющего подростка, ставшего объектом сексуальных отношений с офицерским составом своей части. Поднимаются темы людоедства в блокадном Ленинграде, показательных мотивирующих расстрелов офицеров лично Жуковым (в романе — Зуков). Повествование романа ведётся от первого лица. Автор Михаил Кононов характеризует своё детище как батально-эротическую феерию.

Главную роль в постановке Кирилла Серебренникова сыграет Чулпан Хаматова, также зрители смогут увидеть игру Тамары Дегтяревой, Ульяны Лаптевой, Андрея Аверьянова, Владислава Ветрова, Алексея Климова, Артура Смольянинова и др.

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