 

Украине грозит полное отключение горячей воды и отопления из-за долгов за газ

02.05.2021, 15:30, Разное
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Украинский механизм публичных специальных обязательств (ПСО) прекратит своё действие 20 мая 2021 года. Этот документ предписывал “Нафтогазу” Украины продавать газ поставщикам коммунальных услуг по фиксированной цене. После его отмены компания будет поставлять топливо по рыночным ценам.

Более того, по новым правилам коммунальщикам придётся закупать газ по предоплате. Директор “Укртеплокоммунэнерго” Арсентий Блащук считает, что это грозит обернуться коммунальной катастрофой для всей страны. Блащук пояснил, что “Нафтогаз”, поставщики услуг и потребители попадут в безвыходный замкнутый круг: потребители платят за услуги только после их предоставления, поэтому и операторы не смогут оплачивать и без того подорожавший газ заранее.

Ситуация осложняется тем, что тепловики задолжали “Нафтогазу” более 51 миллиарда гривен, а украинцы, в свою очередь, задолжали поставщикам около 27,5 миллиарда гривен. Если коммунальщики не смогут договориться с госкомпанией или найти столь огромные средства для того, чтобы одновременно погасить долги и закупить голубое топливо по предоплате, по всей Украине отключат горячую воду и отопление.

По мнению Блащука, разрешить ситуацию может только государства, списав долги перед “Нафтогазом”. При этом специалист обратил внимание, что и государство задолжало тепловикам около 27 миллиардов гривен.



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