 

Центр Чумакова анонсировал выпуск 7,5 млн доз вакцины «КовиВак»

02.05.2021, 15:22, Новости дня
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Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует выпустить минимум 7,5 млн доз вакцины от коронавируса «КовиВак» до конца 2021 года, сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

«До конца года, я полагаю, что это будет порядка 7,5 миллионов (доз) минимум», – сказал Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, иммунитет к коронавирусу после прививки «КовиВак» длится порядка восьми месяцев. Также он добавил, что Центр Чумакова подал в Минздрав документы для разрешения применять свою вакцину людям старше 60 лет. 

«Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания», – сказал Ишмухаметов.

Ранее сообщалось, что две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в РФ удастся, когда сформируется имунная прослойка.

В апреле опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.  



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