 

В Британии задержали проникших людей на территорию резиденции королевы

02.05.2021, 15:22, Новости дня
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В Британии были задержаны два человека, которые проникли на территорию королевской резиденции в Виндзоре, где в настоящее время пребывает Елизавета II, сообщили в региональном отделении полиции, сам инцидент произошел в прошлое воскресенье.

«29-летняя женщина и 31-летний мужчина, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в нахождении на закрытой территории. Впоследствии в рамках продолжающегося расследования они были отпущены», – цитирует сообщение ТАСС. Уточняется, что задержанные были замечены в Большом Виндзорском парке недалеко от резиденции Роял-лодж, там проживает сын королевы принц Эндрю.

Ранее сообщалось, что принц Филип похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, во время отпевания прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». В связи с пандемией коронавируса на территорию Виндзорского замка в день похорон посторонних не допустили, иностранных журналистов не пригласили, в центре города усилено присутствие полиции.



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