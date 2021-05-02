Тарасова назвала Роднину «дурой»

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова назвала трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину «дурой законченной» после того, как та заподозрила Тарасову в «проблемах с головой».

«Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов (Анжелой Никодинов – прим. ВЗГЛЯД), а я – с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная!» – сказала Тарасова, передает «Спорт-Экспресс».

Таким образом она ответила на заявления чемпионки о том, что та не была для нее хорошим тренером.

Ранее Тарасова заявила, что Роднина якобы отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени. В ответ Роднина заявила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело». Тарасова ответила на заявление Родниной оскорблением.

Отмечается, что в последние годы отношения между тренером и ее бывшей подопечной непростые. Например, в 2019 году Роднина в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у Тарасовой вздорный характер. На их конфликт также отреагировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.