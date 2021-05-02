 

Тарасова назвала Роднину «дурой»

02.05.2021, 15:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова назвала трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину «дурой законченной» после того, как та заподозрила Тарасову в «проблемах с головой».

«Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов (Анжелой Никодинов – прим. ВЗГЛЯД), а я – с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная!» – сказала Тарасова, передает «Спорт-Экспресс».

Таким образом она ответила на заявления чемпионки о том, что та не была для нее хорошим тренером.

Ранее Тарасова заявила, что Роднина якобы отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени. В ответ Роднина заявила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело». Тарасова ответила на заявление Родниной оскорблением.

Отмечается, что в последние годы отношения между тренером и ее бывшей подопечной непростые. Например, в 2019 году Роднина в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у Тарасовой вздорный характер. На их конфликт также отреагировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Джонсон призвал немедленно освободить Навального

23.11 / Многие нардепы от “Слуги народа” заинтересованы в других политических проектах – Подоляк

09.03 / IT-эксперт оценил серьезность угрозы нападения военных хакеров США на Россию

04.03 / Кроссовер Mazda CX-8 обзавелся двумя новыми версиями

11.01 / Россиянина отдали под суд за покушение на убийство милиционеров в Белоруссии

11.08 / Минздрав Литвы отправил Тихановскую на самоизоляцию

03.07 / Эксперты рассказали, о чем сигнализируют проблемы со сном у младенцев

25.10 / Семья Захарова потребовала от Ефремова 111 тыс. рублей

25.08 / Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro выйдут с разными чипами

11.11 / Команда Байдена намерена добиваться передачи власти через суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика