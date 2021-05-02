Принцессе Шарлотте 6 лет: новый портрет и интересные факты

Шарлотта появилась на свет в 08:34 утра 2 мая 2015 года в лондонской клинике Сент-Мэри и сразу стала самой популярной маленькой девочкой в мире. Родители стараются сделать все возможное, чтобы Шарлотта росла как обычные дети – не слишком ее балуют, строго следят за распорядком дня и не дают слишком долго смотреть мультики. Но когда претендуешь на британский престол, повышенного внимания не избежать.

Принцесса уже – признанный трендсеттер

Одежда, которую она надевает, моментально распродается в магазинах. Шарлотта ввела моду на платья с завышенной талией, которые так часто носит сама. Да и само имя Шарлотты вошло в топ – в последние годы все больше молодых мам обращают на него внимание, думая, как назвать новорожденных дочерей.

Шарлотта – очень занятая девочка

Она учится игре в теннис, верховой езде, занимается балетом и спортивной гимнастикой. А в свободное время, по рассказам родителей, может помогать маме готовить пасту или ловить пауков в саду. Помимо прочего Шарлотта с интересом занимается огородством – об этом в недавнем интервью рассказала ее бабушка, Кэрол Миддлтон. С рождения воспитывать принцессу помогает испанская няня, поэтому Шарлотта владеет испанским наравне с английским, а в школе изучает еще и французский язык.

Принцесса – первая представительница королевской семьи, которая не будет потеснена своим младшим братом Луи в очереди на трон. До того как в 2013 году был принят Закон о наследовании короны, все девочки, рожденные в королевской семье, автоматически уступали свое место в линии наследования мальчикам.

Полное имя девочки — Шарлотта Элизабет Диана

Родители назвали ее в честь дедушки, принца Чарльза (Шарлотта – женский вариант имени Чарльз/Шарль), королевы Елизаветы и принцессы Дианы, матери Уильяма.

К слову, последние дни выдались насыщенными для королевской семьи. 23 апреля исполнилось 3 года младшему брату Шарлотты, принцу Луи, а 29 апреля 10-летие со дня свадьбы отмечали ее родители, герцог и герцогиня Кэмбриджские.