 

Washington Post – американцы могут остаться без жареных крылышек

02.05.2021, 15:00, Новости дня
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Из-за пандемии и популярности жареной курицы в США ощущается дефицит цыплят, пишет Washington Post. Так что американские рестораторы в шутку мечтают о курице с четырьмя крыльями.


Reuters

Американские СМИ забили тревогу: из-за высокого спроса на жареную курицу в США ощущается дефицит цыплят, пишет Washington Post.  Это признают представители разных сетей кафе быстрого питания. Причём речь идёт не только о традиционных крылышках, но и обо всех остальных частях курицы.

Курица всегда была очень популярна в США. Но её нынешняя нехватка обусловлена рядом причин. Из-за пандемии нарушились цепи поставок курятины, при этом спрос на неё вырос как на комфортную еду для доставки и для приобретения на вынос. Сказалась и некомфортная погода в феврале, которая нарушила процесс производства, а также скачки цен.

Плюс, 2019 год объявили годом куриного сэндвича, это блюдо стало резко очень популярным, люди стояли в очереди за новым сэндвичем от компании Popeyes, так что через две недели после анонса этот продукт был у них распродан. Вслед за ними и другие игроки на рынке также ввели новое предложение в меню.

А затем пришла пандемия и более глубокие проблемы. Оказалось, что условия труда на фермах по выращиванию коров и кур настолько сложные, что они стали горячими точками по коронавирусу. Около 60 тыс. работников таких ферм заразились Covid-19, минимум 291 человек погиб. И большая часть из этих людей — представители этнических или расовых меньшинств.

При этом у этой отрасли сильное лобби. Так, администрация Трампа разрешила 15 фермам увеличить скорость забоя, из-за чего работникам становится ещё сложнее соблюдать социальную дистанцию.

И всё же курятина остаётся очень популярной в США. Компании, которые занимаются продажей жареной курицы, показали гораздо более высокие результаты, чем другие сети фаст-фуда. И спрос, и цены остаются на высоком уровне, ресторанам по всей стране приходится подстраиваться. «Что нам нужно, так это курицы с четырьмя крыльями», — приводит Washington Post шутку одного из рестораторов.

    



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