Le Figaro – пандемия лишила французов молодости

Из-за пандемии французская молодёжь не смогла ощутить сполна всех радостей молодости, пишет Le Figaro. Карантин навязывает образ жизни, который в большей степени ассоциируется со зрелым и даже пожилым возрастом. К тому же отсутствие свободы передвижения сказывается на свободе мышления, а постоянно звучащая тема смерти и болезни действует удручающе.



Reuters

Когда нынешних французов спрашивают об их возрасте, можно услышать такую формулировку: «Мне 40 лет, но чувствую себя на 72», пишет женское приложение к газете Le Figaro. Всё дело в пандемии и связанных с ней карантинах, а в частности — в отсутствии новизны и в монотонности жизни. Именно новые ощущения дают чувство молодости, а во время карантина жизнь идёт по кругу, и люди говорят, что чувствуют это своим телом, больше устают, а с друзьями стали разговаривать только о еде и о здоровье.

И, как отмечает журналистка, о подобном говорят многие, с кем она общалась. Среди симптомов старости, которые называют люди, — сонливость, замедление жизни, ощущение жизни не на свой возраст. Так, одна из собеседниц 28 лет отметила, что в доковидные времена она каждый вечер выходила из дома, а теперь проводит свободное время с травяным чаем и сериалами. Всё это у неё ассоциируется со старостью.

Психолог Доминик Пикар отмечает, что многое зависит от того, как сам человек понимает молодость и старость, от клише. Например, в 20 лет жизнь ассоциируется с бокалом пива на террасе, с началом независимости и нотками ответственности. А нынешнему поколению как раз выпало этой ответственности сполна, при этом радости жизни не так уж и много. Так что они даже говорят, что их молодость украли.

К тому же сам мир сжался, горизонт стал уже. С молодостью ассоциируется широта возможностей. И впервые стало понятно, насколько свобода передвижения сказывается на свободе мышления. Как отмечают собеседники журналистки, они стали поглядывать на часы в 7 вечера, тогда как это время прежде было лишь началом развлечений.

Как отмечают молодые французы, они стали заниматься своим домом, подсчётом финансов, стали следить за тем, что они едят, предпочитать комфортную и практичную одежду красивой. Учитывая постоянные новости о смерти и болезни, они стали чувствовать больше ответственности, меньше лёгкости. При этом в нормальное время тема смерти не присутствует среди молодых. Сейчас же пусть смерть и не на виду, но о ней постоянно говорят, её боятся. Дух теряет лёгкость, движение теряет спонтанность. И даже когда молодёжь нарочито не подчиняется карантину, она всё равно продумывает стратегии поведения.

Впрочем, некоторые отмечают позитивные изменения в том, что приобрели мудрость, стали употреблять меньше алкоголя, вести более правильный образ жизни, лучше питаться, больше спать. Как бы то ни было, но пандемия не останется без последствий для нынешней молодёжи, пишет Le Figaro.