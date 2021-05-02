МВД РФ внедрит мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Новый мобильный сервис, который поможет в борьбе с телефонными мошенниками, создадут в МВД России. Как сообщают представители ведомства, на него будет потрачено 45 миллионов рублей.

Сервис получит характерное название: «Антимошенник». Его основной задачей будет автоматически предупреждать граждан о том, что к ним поступает сомнительный звонок. По словам специалистов, данная функция станет доступной уже к концу текущего года.

По имеющейся информации, изначально в разработку планировали вложить намного больше – почти 63 миллиона рублей. Однако в результате конкурса цену удалось снизить до нынешнего уровня. Сервис станет отслеживать номера телефонов, с которых ранее совершались какие-либо противоправные действия.