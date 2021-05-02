 

На Землю обрушивается сильная солнечная буря

02.05.2021, 14:54, Новости дня
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Накануне синоптики предупредили, что сегодня поверхности Земли достигнет сильная солнечная буря. По словам специалистов, на экваторе нашей звезды образовалась дыра, через которую произошел мощный выброс ионизированного вещества.

Оно полетело в сторону нашей планеты со скоростью 500 километров в секунду и, по предварительным расчетам, именно сегодня должно было достигнуть Земли.

Данный поток частиц может создавать помехи для работы электронных устройств, предупреждают ученые. Также следует быть осторожнее людям, восприимчивым к изменению солнечной активности. Впрочем, никаких катастрофических последствий специалисты не ожидают. О продолжительности бури пока не сообщается.



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