На Землю обрушивается сильная солнечная буря

Накануне синоптики предупредили, что сегодня поверхности Земли достигнет сильная солнечная буря. По словам специалистов, на экваторе нашей звезды образовалась дыра, через которую произошел мощный выброс ионизированного вещества.

Оно полетело в сторону нашей планеты со скоростью 500 километров в секунду и, по предварительным расчетам, именно сегодня должно было достигнуть Земли.

Данный поток частиц может создавать помехи для работы электронных устройств, предупреждают ученые. Также следует быть осторожнее людям, восприимчивым к изменению солнечной активности. Впрочем, никаких катастрофических последствий специалисты не ожидают. О продолжительности бури пока не сообщается.