В приложениях из Google Play снова обнаружены вредоносные программы

Мошеннические приложения, содержащие вирусы, снова обнаружены в ассортименте магазина Google Play. Об этом сообщили эксперты компании McAfee.

Вредоносы обычно оказываются встроенными во вполне невинные приложения, говорят специалисты. Какие-либо простенькие головоломки, приложения для редактирования фото или просто обои могут оказаться опасными для пользователей.

В большинстве случаев вирусы попадали на устройства, используемые на территории Аравийского полуострова и соседних территорий, уточняют в компании. Как стало известно, сейчас в магазине начинается «большая чистка». Идет работа по выявлению и удалению вирусов, попавших в продажу интернет-магазина.