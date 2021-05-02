Мнение: Нет спасу!

Читаю в новостных лентах который день: Кейт Мидллтон привезли в больницу… Кейт Миддлтон окотилась то есть тьфу, родила чадо…

Терплю. Но поток “новостей” не иссякает: “Двухлетнего принца Джорджа привезли в больницу к маме”. Блин, да что ж такое?? За каким чертом ведущие СМИ об этом сообщают? Какая нам разница, пятого или десятого ребенка родила очередная пассия какого-то английского урода? Это ведь даже не политика, поскольку никакого влияния ни на мировые, ни даже на внутрианглийские дела все эти роды не окажут.

В общем, все по великому “Маленькому принцу” – “Нет в мире совершенства”. В совке не переставая долбили мозг фейковыми “успехами хлопкоробов и овцеводов”, не имевшими никакого отношения, к тому же, к реальному наполнению магазинов; теперь про хлопкоробов краник прикрутили, зато стали грузить фертильными успехами английских отпрысков. Мрак. Остановите Землю, я слезу (2015)