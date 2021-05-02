 

Названы неисправности, с которыми не хотят связываться на автосервисах

02.05.2021, 14:48, Разное
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Эксперты рассказали о некоторых неисправностях, с которыми не желают связываться сотрудники многих крупных автосервисов. В финансовом плане им не выгодно оказывать ряд услуг.
Работа сотрудников автосервиса оплачивается, исходя из нормочасов. Это значит, что принимается во внимание количество потраченного времени и трудоемкость той или иной ремонтной манипуляции. Существуют некоторые виды услуг, которые выполняются довольно быстро, но персонал не берется их оказывать. Одной из таковых считается шприцевание. Работа является грязной, а по нормочасам оценивается не очень высоко.

В автосервисах не хотят чинить проблемную светодиодную оптику. После проведения диагностики они заявляют, что необходима замена. В результате владельцам авто приходится ехать в небольшие мастерские.

Крупные сервисы не охотно берутся за замену привода ГРМ на старых моделях топовых марок. Для монтажа новой цепи на движках габаритных кроссоверов приходится откручивать огромное количество деталей и узлов.

В сервисах не любят находить блуждающие неисправности в несовременных моделях. Типичным примером считается автомобиль Volkswagen Phaeton с движком на 6 литров и 335 лошадиных сил. Обслуживание этой машины является непростой задачей, поскольку в нем очень много сложной электроники.

Источник: rg.ru



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