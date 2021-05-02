 

Названы нетипичные симтопмы сердечно-сосудистых заболеваний

02.05.2021, 14:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кардиолог Дмитрий Напалков пояснил о скрытых симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Он призвал людей тщательно прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу, если возникают какие-либо проблемы.
Специалист выделил три признака, на которые всегда необходимо обращать внимание. Речь идет о повышенном артериальном давлении, нарушении сердечного ритма и предобморочном состоянии. Иногда человек чувствует себя нормально, но показатели на тонометре не соответствуют норме. Что касается нарушения сердечного ритма, то оно может быть связано с различными видами аритмий. В некоторых случаях болезнь протекает бессимптомно. Однако она может спровоцировать развитие тромбов в сердце.

Если человек чувствует, что упадет в обморок, или же у него сильно упало давление, необходимо сразу же обратиться за помощью. Возможно, у него нетипично проявился инфаркт миокарда.

Источник: govoritmoskva.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Читаешь и сердце переполняется ГОРДОСТЬЮ за страну!

15.11 / Права рабов, или как римляне договаривались с невольниками

22.04 / Бойцы ОМОНа и Росгвардии провели реконструкцию взятия Зимнего дворца

05.01 / Археологи обнаружили место, где приговорили к казни Иоанна Крестителя

18.02 / Почему Кремль игнорирует Тихановскую: мнение политолога Мельянцева

17.08 / Мнение: Вопрос

09.12 / Марсоход Curiosity сфотографировал большой блестящий камень

19.12 / Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших фильмов 2020 года

01.01 / Мнение: О фееричном крахе доллара: готовьтесь

11.03 / Мнение: Разворот белорусского транзита

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика