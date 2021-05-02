Названы нетипичные симтопмы сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог Дмитрий Напалков пояснил о скрытых симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Он призвал людей тщательно прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу, если возникают какие-либо проблемы.

Специалист выделил три признака, на которые всегда необходимо обращать внимание. Речь идет о повышенном артериальном давлении, нарушении сердечного ритма и предобморочном состоянии. Иногда человек чувствует себя нормально, но показатели на тонометре не соответствуют норме. Что касается нарушения сердечного ритма, то оно может быть связано с различными видами аритмий. В некоторых случаях болезнь протекает бессимптомно. Однако она может спровоцировать развитие тромбов в сердце.

Если человек чувствует, что упадет в обморок, или же у него сильно упало давление, необходимо сразу же обратиться за помощью. Возможно, у него нетипично проявился инфаркт миокарда.

Источник: govoritmoskva.ru