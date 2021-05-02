 

Украина уже получила более 1,6 млн доз вакцин от коронавируса – Шмыгаль

02.05.2021, 14:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В целом количество уже поставленных в Украину вакцин составило более 1,6 млн доз. Как и было обещано, кампания вакцинации ускоряется. На этой неделе нам удалось выйти на более чем 70 тыс. прививок в день. В мае мы ожидаем больше поставок и, соответственно, увеличения суточного количества вакцинированных”, – подчеркнул премьер.

Он отметил, что на этой неделе была перечислена часть денег для выплаты компенсации предпринимателям и наемным работникам в областях, отнесенных к “красной” зоне эпидемической опасности.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/325666392333904

28 апреля в Украине сделали более 70 тыс. прививок от коронавируса, что является рекордом для страны.

С начала кампании иммунизации от коронавирусной инфекции прививки получили 754 тыс. человек, из них завершили вакцинацию 290.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз).
13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).
18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech (получили 117 тыс. доз).
С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio (было 367,2 тыс. доз).
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / Белоруссия прекратила ввоз польских товаров

28.10 / На Спасской башне Кремля установили новые колокола

29.06 / В деле о педофилии в Германии появилось более 30 тыс. подозреваемых

09.03 / Эксперт допустил поддержку Западом Украины в случае войны с Россией

06.03 / Президент Бразилии посоветовал гражданам “прекратить ныть” из-за эпидемии

10.08 / Мнучин: новый пакет помощи в связи с коронавирусом может быть принят на этой неделе

06.02 / Эксперт: Навальный повторяет фейки и чернуху как заведенный

01.12 / Один из лидеров футбольной Первой лиги Украины распустил игроков и тренеров команды

18.04 / Чехия может отказать РФ в тендере на строительство АЭС из-за взрывов складов боеприпасов

12.03 / Молочный кисель. Грубич рассказал, как приготовить “украинскую панна-котту”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика