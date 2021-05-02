Украина уже получила более 1,6 млн доз вакцин от коронавируса – Шмыгаль

“В целом количество уже поставленных в Украину вакцин составило более 1,6 млн доз. Как и было обещано, кампания вакцинации ускоряется. На этой неделе нам удалось выйти на более чем 70 тыс. прививок в день. В мае мы ожидаем больше поставок и, соответственно, увеличения суточного количества вакцинированных”, – подчеркнул премьер.

Он отметил, что на этой неделе была перечислена часть денег для выплаты компенсации предпринимателям и наемным работникам в областях, отнесенных к “красной” зоне эпидемической опасности.

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28 апреля в Украине сделали более 70 тыс. прививок от коронавируса, что является рекордом для страны.

С начала кампании иммунизации от коронавирусной инфекции прививки получили 754 тыс. человек, из них завершили вакцинацию 290.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз).

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech (получили 117 тыс. доз).

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio (было 367,2 тыс. доз).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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