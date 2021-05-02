 

G7 рассмотрит возможность создания механизмов по борьбе с пропагандой Кремля – МИД Великобритании

02.05.2021, 14:44, Новости дня
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По его словам, на ложь, пропаганду или фейковые новости страны G7 должны реагировать не по отдельности, а все вместе, “чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира”.

По информации британских, американских и европейских служб безопасности, Россия и Китай “пытаются сеять недоверие” к правительствам западных стран, распространяя дезинформацию на выборах или ложную информацию о вакцинах от COVID-19, отмечает агентство.

Первый за два года саммит министров иностранных дел стран G7 – Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии пройдет в Лондоне с 3-го по 5 мая.   

Контекст:Великобритания назвала Россию своей главной угрозой, а Китай – коммерческим конкурентом. Об этом говорится в оборонной и внешнеполитической стратегии Соединенного Королевства, которую 16 марта представил премьер-министр страны Борис Джонсон. Если отношения с Москвой не улучшатся, Лондон “будет активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны РФ”, писала “Німецька хвиля”. В Кремле назвали “эфемерной” угрозу Великобритании от РФ.
Руководитель британской контрразведывательной службы MI5 Кен Маккаллум в прошлом году говорил, что разведка России доставляет больше всего проблем Великобритании. Говоря о том, какая из стран будет представлять самые большие проблемы для Соединенного Королевства в ближайшее десятилетие, Маккаллум назвал Китай и привел метеорологическую аналогию: РФ можно сравнить с плохой погодой, а КНР – с глобальным изменением климата.
С 2019 года правительство Великобритании принимает меры, направленные на противодействие иностранному шпионажу, а также росту влияния России и Китая.
Для выявления дезинформации со стороны РФ, реагирования на нее и ее противодействию решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 11 марта был создан Центр противодействия дезинформации. Его руководителем указом президента Владимира Зеленского была назначена Полина Лысенко.   

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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