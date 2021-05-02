В Одессе задержали мужчину с изображением на одежде коммунистической символики – МВД

Мужчину остановили на улице Калантаевской, он дает объяснения в отделе полиции.

“Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины”, – отметили в релизе.

В МВД напомнили о запрете использования коммунистической символики, в том числе георгиевских (гвардейских) лент.

В сообщении не уточнили, какой символ носил на одежде задержанный мужчина.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3951607981592530

Контекст:9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

—