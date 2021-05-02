 

В Одессе задержали мужчину с изображением на одежде коммунистической символики – МВД

02.05.2021, 14:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мужчину остановили на улице Калантаевской, он дает объяснения в отделе полиции.

“Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины”, – отметили в релизе.

В МВД напомнили о запрете использования коммунистической символики, в том числе георгиевских (гвардейских) лент.

В сообщении не уточнили, какой символ носил на одежде задержанный мужчина.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3951607981592530

Контекст:9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Трамп: Америка остается маяком свободы и символом процветания

17.10 / Названы сроки окончания летных испытаний вертолета Ка-62

15.09 / Звезда “Секса в большом городе” Никсон отреагировала на заявление автора “Гарри Поттера” о трансгендерах

28.07 / Цукерберга заподозрили во лжи Конгрессу США

13.08 / Гордон – украинскому политологу Вакарову: Когда вы на территории страны-агрессора на вражеском телевидении стоите и слушаете, как вашу страну обливают помоями, вам не хочется удавиться от стыда? Видео

27.09 / «Платиновый план» призван расширить возможности афроамериканцев

27.09 / Money.pl – Польша постепенно обретает газовую независимость от России

19.09 / Супруга Петросяна объяснила призыв «рожать от слесарей»

11.02 / Россия вышла на первое место по числу жертв COVID-19 на душу населения

31.12 / Компания Apple все-таки будет устанавливать дисплеи 120 Гц на смартфоны iPhone 13 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика