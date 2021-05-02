Собянин рассказал об открытии 10 новых станций метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями трёх южных районов города: Даниловского, Нагатино-Садовников и Нагатинского Затона. Политик пообщался с горожанами о перспективах развития их районов и столицы в целом, уделив особое внимание традиционно волнующей всех москвичей теме – строительству метро.

Говоря о том, как строилась подземка и какие проекты реализуются в настоящее время, Собянин сравнил метро Москвы с сердцем организма. По словам градоначальника, чем сильнее сердце – тем крепче здоровье в целом. Поэтому он подчеркнул важность строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) – второго “сердца” московской подземки, из-за которого регулярно останавливают движение по другим веткам на несколько дней. Мэр пояснил, что оно позволит освободить перегруженную Кольцевую линию и улучшить транспортное сообщение в ряде районов, в том числе – южных.

Сергей Собянин выразил надежду, что в этом году будут запущены ещё 10 новых станций БКЛ, а в 2022-2023 году второе “кольцо” полностью замкнётся. Кроме того, политик рассказал собравшимся о строительстве новой Бирюлёвской линии метро, которая будет проходить непосредственно в их районах. Она соединит районы Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное с Московским центральным кольцом (МЦК). Открытие первого участка линии запланировано на 2026-2027 годы.