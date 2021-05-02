 

В Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе

02.05.2021, 14:28, Новости дня
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МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщил заместитель главы ведомства Эркебек Аширходжаев.

«По вооруженному конфликту на границе с Таджикистаном возбуждено 11 уголовных дел», – цитирует ТАСС Аширходжаева.

Замглавы министерства добавил, что дела возбуждены по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Незаконное пересечение границы».

Ранее Киргизия и Таджикистан договорились активизировать описание границы двух стран. 

В пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.

Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.

Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».



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