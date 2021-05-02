 

В автобусе Москва-Махачкала сотрудники ДПС обнаружили макаку в клетке

02.05.2021, 14:28, Новости дня
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Дагестанец попытался незаконно провезти макаку в рейсовом автобусе Москва-Махачкала, полицейские обнаружили животное в клетке в багажном отсеке при досмотре транспорта на посту ДПС под Волгоградом, сообщила пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, на посту ДПС в Светлоярском районе был остановлен для планового осмотра автобус, следовавший из Москвы в Махачкалу. Отмечается, что в ходе осмотра транспортного средства правоохранителями в багажном отсеке автобуса была обнаружена клетка с обезьяной, передает РИА «Новости».

«Владелец груза – 21-летний житель города Махачкала, документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, предъявить не смог», – говорится в сообщении полиции.

В ведомстве отметили, что со слов жителя Дагестана, он вез макаку к себе домой. По информации полиции, животное осматривают ветеринары. Организована проверка.

  

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