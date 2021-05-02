 

Страны G7 начали разрабатывать механизмы борьбы с «российской пропагандой»

02.05.2021, 14:28, Новости дня
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Глава британского МИД Доминик Рааб рассказал Reuters о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой».

«Рассмотрим предложение о создании механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганды, идущей из России», – цитирует его РИА «Новости». Он уточнил, что «правда» должна передаваться не только жителям стран G7, но также распространяться на Китай и саму Россию. Также Рааб рассказал о своей обеспокоенности из-за «попыток Москвы сеять недоверие» к правительствам западных стран.

Ранее Москва призвала страны «Семерки» и Евросоюз отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны. В заявлении на сайте МИД РФ говорится, что странам «Семерки» и Евросоюзу следует «уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан».



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