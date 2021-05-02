 

Полезный пикник: 5 кето-рецептов на майские праздники

02.05.2021, 14:10, Разное
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Попробуйте кето-диету: питательное меню, эффект от которого достигается за счет низкого потребления углеводов. Джен Фиш, автор книги “Простые кето-рецепты из пяти ингредиентов” предложила адаптируемое решение с использованием простых и доступных продуктов, которое поможет придерживаться кето-диеты независимо от образа жизни. Эти рецепты можно подстраивать в соответствии со вкусовыми предпочтениями и доступными продуктами в магазине, но все их можно приготовить как дома, так и на открытом огне на природе.

Яичный ролл из бекона, шпината и авокадо

На 2 порции понадобится:

  • 6 ломтиков бекона
  • 2 больших яйца
  • 2 столовые ложки жирных сливок
  • Розовая соль
  • Свежемолотый черный перец
  • 1 столовая ложка сливочного масла (при необходимости)
  • 1 стакан свежего шпината (или любой другой зелени на ваш выбор)
  • ½ авокадо, порезанного ломтиками

В одной порции: 336 калорий, 29 г жиров, 5 г углеводов, 17 г белка, 3 г клетчатки

Способ приготовления:

  • Примерно 8 минут в средней сковороде на среднем огне обжаривайте бекон с обеих сторон до хрустящей корочки. Переложите его на тарелку, выложенную бумажным полотенцем.
  • В средней миске взбейте яйца и сливки, приправьте розовой солью и перцем.
  • Добавьте половину яичной смеси на сковороду с салом из бекона.
  • Готовьте яичную смесь около 1 минуты или до полного застывания, затем переверните лопаточкой и готовьте с другой стороны в течение 1 минуты.
  • Переложите приготовленную яичную смесь на выложенную бумажным полотенцем тарелку, чтобы впитался лишний жир.
  • Повторите шаги 4 и 5 для другой половины яичной смеси. Если сковорода высохнет, добавьте сливочное масло.
  • Положите приготовленную яичную смесь на каждую из двух подогретых тарелок. Сверху выложите по половине подготовленного свежего шпината, бекона и авокадо.
  • Приправьте розовой солью и перцем и сверните в роллы. Подавайте горячими.

    • Бургер с яйцом и сыром

    На 2 порции понадобится:

    • 4 ломтика бекона
    • 175 г говяжьего фарша
    • Розовая соль
    • Свежемолотый черный перец
    • 2 столовые ложки сливочного масла
    • 2 больших яйца
    • 2 ломтика сыра чеддер

    В одной порции: 578 калорий, 48 г жиров, 2 г углеводов, 34 г белка

    Способ приготовления:

  • В большой сковороде на среднем огне в течение 8 минут обжаривайте бекон с обеих сторон до хрустящей корочки. Переложите бекон на тарелку, выложенную бумажным полотенцем.
  • Сформируйте две котлеты из говяжьего фарша. Используйте маленький стакан или формочку для печенья, чтобы вырезать у каждого середину (как у пончика). Возьмите вырезанное мясо и добавьте его к краям двух котлет. Приправьте розовой солью и перцем.
  • В сковороде, все еще стоящей на среднем огне, растопите сливочное масло. Выложите котлеты для бургеров, готовьте первую сторону в течение 2 минут, а затем переверните.
  • Разбейте яйцо в середину каждого бургера и готовьте, пока белки не застынут, от 1 до 2 минут. Приправьте яйца розовой солью и перцем.
  • Сверху на каждое яйцо положите 1 ломтик сыра чеддер, выключите огонь и накройте сковороду крышкой, чтобы сыр растаял, примерно на 2 минуты.
  • Переложите гамбургеры на две тарелки, сверху положите по два ломтика и подавайте на стол.

    • Сырные чипсы с гуакамоле

    На 4 порции понадобится:

    • Для сырных чипсов – 1 стакан нашинкованного сыра
    • 1 авокадо, размятое в пюре
    • Сок ½ лайма
    • 1 чайная ложка нарезанного кубиками халапеньо
    • 2 столовые ложки свежих нарезанных листьев кинзы
    • Розовая соль
    • Свежемолотый черный перец

    В одной порции: 323 калории, 27 г жиров, 8 г углеводов, 15 г белка, 5 г клетчатки

    Способ приготовления:

  • Для сырных чипсов разогрейте духовку до 180°C. Выстелите противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком.
  • Выложите горками в противень ¼ стакана тертого сыра, оставляя между горками достаточно места, и выпекайте около 7 минут, пока края не станут коричневыми, а середина полностью не расплавится – то же самое можно сделать и на сковороде для гриля.
  • Поставьте противень на решетку для охлаждения и дайте сырным чипсам остыть в течение 5 минут. Когда вы вытащите чипсы из духовки, они будут мягкими, но станут хрустящими, когда остынут.
  • Для гуакамоле в средней миске смешайте авокадо, сок лайма, халапеньо и кинзу, приправьте розовой солью и перцем.
  • Сверху на сырные чипсы выложите гуакамоле и подавайте на стол.

    • Куриные крылышки с пармезаном и чесноком

    На 4 порции понадобится:

    • 8 столовых ложек (115 г) сливочного масла
    • 2 измельченных зубчика чеснока
    • 1 столовая ложка сухих итальянских специй
    • ¼ стакана тертого сыра пармезан и еще ½ стакана
    • Розовая соль
    • Свежемолотый черный перец
    • 500 г куриных крылышек

    В одной порции: 738 калорий, 66 г жиров, 4 г углеводов, 39 г белка

    Способ приготовления:

  • Разогрейте мультиварку до максимума, поставив в нее кастрюлю. Выстелите противень алюминиевой фольгой или силиконовым ковриком.
  • Положите сливочное масло, чеснок, итальянскую приправу и ¼ стакана сыра пармезан в мультиварку и приправьте розовой солью и перцем. Дайте маслу растаять и мешайте ингредиенты до тех пор, пока они хорошо не перемешаются.
  • Добавьте куриные крылышки и перемешайте, пока смесь не покроется сливочным маслом.
  • Накройте крышкой мультиварку и готовьте 2 часа 45 минут.
  • Разогрейте гриль.
  • Переложите крылышки на подготовленный противень, посыпьте оставшейся ½ стакана сыра пармезан поверх крылышек и готовьте под грилем до хрустящей корочки, около 5 минут.

    • Клубнично-лаймовое мороженое

    На 4 порции понадобится:

    • ½ (185 г) банки кокосовых сливок
    • ¾ стакана несладкого кокосового молока или ¾ стакана жирных сливок
    • 2 столовые ложки натурального подсластителя или 2 капли жидкой стевии
    • 1 чайная ложка свежевыжатого сока лайма
    • ¼ стакана очищенной и нарезанной клубники (свежей или замороженной) – можно заменить клубнику на ежевику

    В одной порции: 166 калорий, 17 г жиров, 5 г углеводов, 1 г белка, 1 г клетчатки

    Способ приготовления:

  • В кухонном комбайне (или блендере) смешайте кокосовые сливки, подсластитель и сок лайма.
  • Добавьте клубнику и аккуратно перемешайте, стараясь, чтобы клубника сохранила свою текстуру.
  • Разлейте в формочки для мороженого и замораживайте минимум 2 часа. Перед тем, как идти на пикник, лучше положить мороженое в сумку-холодильник.



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