Полезный пикник: 5 кето-рецептов на майские праздники

Попробуйте кето-диету: питательное меню, эффект от которого достигается за счет низкого потребления углеводов. Джен Фиш, автор книги “Простые кето-рецепты из пяти ингредиентов” предложила адаптируемое решение с использованием простых и доступных продуктов, которое поможет придерживаться кето-диеты независимо от образа жизни. Эти рецепты можно подстраивать в соответствии со вкусовыми предпочтениями и доступными продуктами в магазине, но все их можно приготовить как дома, так и на открытом огне на природе.

Яичный ролл из бекона, шпината и авокадо

На 2 порции понадобится:

6 ломтиков бекона

2 больших яйца

2 столовые ложки жирных сливок

Розовая соль

Свежемолотый черный перец

1 столовая ложка сливочного масла (при необходимости)

1 стакан свежего шпината (или любой другой зелени на ваш выбор)

½ авокадо, порезанного ломтиками

В одной порции: 336 калорий, 29 г жиров, 5 г углеводов, 17 г белка, 3 г клетчатки

Способ приготовления:

Примерно 8 минут в средней сковороде на среднем огне обжаривайте бекон с обеих сторон до хрустящей корочки. Переложите его на тарелку, выложенную бумажным полотенцем.

В средней миске взбейте яйца и сливки, приправьте розовой солью и перцем.

Добавьте половину яичной смеси на сковороду с салом из бекона.

Готовьте яичную смесь около 1 минуты или до полного застывания, затем переверните лопаточкой и готовьте с другой стороны в течение 1 минуты.

Переложите приготовленную яичную смесь на выложенную бумажным полотенцем тарелку, чтобы впитался лишний жир.

Повторите шаги 4 и 5 для другой половины яичной смеси. Если сковорода высохнет, добавьте сливочное масло.

Положите приготовленную яичную смесь на каждую из двух подогретых тарелок. Сверху выложите по половине подготовленного свежего шпината, бекона и авокадо.

Приправьте розовой солью и перцем и сверните в роллы. Подавайте горячими.

Бургер с яйцом и сыром

На 2 порции понадобится:

4 ломтика бекона

175 г говяжьего фарша

Розовая соль

Свежемолотый черный перец

2 столовые ложки сливочного масла

2 больших яйца

2 ломтика сыра чеддер

В одной порции: 578 калорий, 48 г жиров, 2 г углеводов, 34 г белка

Способ приготовления:

В большой сковороде на среднем огне в течение 8 минут обжаривайте бекон с обеих сторон до хрустящей корочки. Переложите бекон на тарелку, выложенную бумажным полотенцем.

Сформируйте две котлеты из говяжьего фарша. Используйте маленький стакан или формочку для печенья, чтобы вырезать у каждого середину (как у пончика). Возьмите вырезанное мясо и добавьте его к краям двух котлет. Приправьте розовой солью и перцем.

В сковороде, все еще стоящей на среднем огне, растопите сливочное масло. Выложите котлеты для бургеров, готовьте первую сторону в течение 2 минут, а затем переверните.

Разбейте яйцо в середину каждого бургера и готовьте, пока белки не застынут, от 1 до 2 минут. Приправьте яйца розовой солью и перцем.

Сверху на каждое яйцо положите 1 ломтик сыра чеддер, выключите огонь и накройте сковороду крышкой, чтобы сыр растаял, примерно на 2 минуты.

Переложите гамбургеры на две тарелки, сверху положите по два ломтика и подавайте на стол.

Сырные чипсы с гуакамоле

На 4 порции понадобится:

Для сырных чипсов – 1 стакан нашинкованного сыра

1 авокадо, размятое в пюре

Сок ½ лайма

1 чайная ложка нарезанного кубиками халапеньо

2 столовые ложки свежих нарезанных листьев кинзы

Розовая соль

Свежемолотый черный перец

В одной порции: 323 калории, 27 г жиров, 8 г углеводов, 15 г белка, 5 г клетчатки

Способ приготовления:

Для сырных чипсов разогрейте духовку до 180°C. Выстелите противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком.

Выложите горками в противень ¼ стакана тертого сыра, оставляя между горками достаточно места, и выпекайте около 7 минут, пока края не станут коричневыми, а середина полностью не расплавится – то же самое можно сделать и на сковороде для гриля.

Поставьте противень на решетку для охлаждения и дайте сырным чипсам остыть в течение 5 минут. Когда вы вытащите чипсы из духовки, они будут мягкими, но станут хрустящими, когда остынут.

Для гуакамоле в средней миске смешайте авокадо, сок лайма, халапеньо и кинзу, приправьте розовой солью и перцем.

Сверху на сырные чипсы выложите гуакамоле и подавайте на стол.

Куриные крылышки с пармезаном и чесноком

На 4 порции понадобится:

8 столовых ложек (115 г) сливочного масла

2 измельченных зубчика чеснока

1 столовая ложка сухих итальянских специй

¼ стакана тертого сыра пармезан и еще ½ стакана

Розовая соль

Свежемолотый черный перец

500 г куриных крылышек

В одной порции: 738 калорий, 66 г жиров, 4 г углеводов, 39 г белка

Способ приготовления:

Разогрейте мультиварку до максимума, поставив в нее кастрюлю. Выстелите противень алюминиевой фольгой или силиконовым ковриком.

Положите сливочное масло, чеснок, итальянскую приправу и ¼ стакана сыра пармезан в мультиварку и приправьте розовой солью и перцем. Дайте маслу растаять и мешайте ингредиенты до тех пор, пока они хорошо не перемешаются.

Добавьте куриные крылышки и перемешайте, пока смесь не покроется сливочным маслом.

Накройте крышкой мультиварку и готовьте 2 часа 45 минут.

Разогрейте гриль.

Переложите крылышки на подготовленный противень, посыпьте оставшейся ½ стакана сыра пармезан поверх крылышек и готовьте под грилем до хрустящей корочки, около 5 минут.

Клубнично-лаймовое мороженое

На 4 порции понадобится:

½ (185 г) банки кокосовых сливок

¾ стакана несладкого кокосового молока или ¾ стакана жирных сливок

2 столовые ложки натурального подсластителя или 2 капли жидкой стевии

1 чайная ложка свежевыжатого сока лайма

¼ стакана очищенной и нарезанной клубники (свежей или замороженной) – можно заменить клубнику на ежевику

В одной порции: 166 калорий, 17 г жиров, 5 г углеводов, 1 г белка, 1 г клетчатки

Способ приготовления:

В кухонном комбайне (или блендере) смешайте кокосовые сливки, подсластитель и сок лайма.

Добавьте клубнику и аккуратно перемешайте, стараясь, чтобы клубника сохранила свою текстуру.

Разлейте в формочки для мороженого и замораживайте минимум 2 часа. Перед тем, как идти на пикник, лучше положить мороженое в сумку-холодильник.