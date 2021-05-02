Новый робот-пылесос Samsung сможет присматривать за домашними животными

Инженеры из Samsung Electronics добавили к своему роботу-пылесосу еще одну очень полезную функцию. Выполняя свою работу по уборке помещения, аппарат, как обычно, обеспечивает чистоту в помещениях, пока хозяев нет дома. Но теперь параллельно робот присматривает за домашними животными.

В частности, он замечает, что кошка или собака ведут себя неестественно: обеспокоены чем-то, начинают выть ли петь кошачьи песни, метаются по квартире и т.д.

Об этом робот тут же сообщает хозяевам, которым остается либо побыстрее прийти домой, либо подать какую-то голосовую команду через динамик самого пылесоса. Также расширены возможности по клинингу, говорят разработчики.