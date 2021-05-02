 

Новый робот-пылесос Samsung сможет присматривать за домашними животными

02.05.2021, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инженеры из Samsung Electronics добавили к своему роботу-пылесосу еще одну очень полезную функцию. Выполняя свою работу по уборке помещения, аппарат, как обычно, обеспечивает чистоту в помещениях, пока хозяев нет дома. Но теперь параллельно робот присматривает за домашними животными.

В частности, он замечает, что кошка или собака ведут себя неестественно: обеспокоены чем-то, начинают выть ли петь кошачьи песни, метаются по квартире и т.д.

Об этом робот тут же сообщает хозяевам, которым остается либо побыстрее прийти домой, либо подать какую-то голосовую команду через динамик самого пылесоса. Также расширены возможности по клинингу, говорят разработчики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Добровинский отреагировал на «раздвоение личности» у Ефремова

14.01 / ДТЭК и Honeywell провели заводские испытания компонентов системы накопления энергии

09.01 / Мадрид парализовало из-за сильнейшего снегопада

17.04 / Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине

04.09 / Президент Германии призвал не проявлять враждебность к россиянам

08.01 / Новый российский мотоцикл Ural вызвал восхищение в США

03.10 / Белорусский телеканал назвал Украину “бывшей УССР”

28.08 / Еще одна страна открыла въезд для россиян

17.03 / В течение шести месяцев в Украине надо привить 24 млн человек. Тогда можно будет говорить о победе над пандемией – Гройсман

20.04 / После взрыва в Нижегородской области задержаны сотрудники газовой службы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика