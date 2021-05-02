Во время пандемии коронавируса рынок хромбуков вырос в три с половиной раза

По данным статистики, сразу в три с половиной раза вырос мировой сбыт хромбуков в первом квартале с.г. Таков результат пандемии и жизни на самоизоляции, отмечают аналитики компании IDC.

Так, за первые три месяца текущего года в мире было продано 13 миллионов устройств данного класса. В первом квартале год назад объем реализации составил неполные три миллиона.

Как отмечают эксперты, росту продаж способствовал массовый перевод сотрудников компаний в разных странах на удаленную работу. Треть проданных устройств выпущены в компании Hewlett-Packard. Lenovo обеспечила каждую четвертую продажу. Доля Acer составила 14,5%, Dell – 11,3%, Samsung – 8%. Напомним, что главное отличие хромбука от ноутбука в сокращенном функционале.