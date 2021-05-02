 

Во время пандемии коронавируса рынок хромбуков вырос в три с половиной раза

02.05.2021, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным статистики, сразу в три с половиной раза вырос мировой сбыт хромбуков в первом квартале с.г. Таков результат пандемии и жизни на самоизоляции, отмечают аналитики компании IDC.

Так, за первые три месяца текущего года в мире было продано 13 миллионов устройств данного класса. В первом квартале год назад объем реализации составил неполные три миллиона.

Как отмечают эксперты, росту продаж способствовал массовый перевод сотрудников компаний в разных странах на удаленную работу. Треть проданных устройств выпущены в компании Hewlett-Packard. Lenovo обеспечила каждую четвертую продажу. Доля Acer составила 14,5%, Dell – 11,3%, Samsung – 8%. Напомним, что главное отличие хромбука от ноутбука в сокращенном функционале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Предложен метод эффективного получения топлива из воды

06.08 / Игумен Пётр (Еремеев): мы перед собой ставили вопрос – для чего необходимы православные светские университеты

18.09 / Литва пообещала «адекватный ответ» на закрытие границы с Белоруссией

07.08 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

08.02 / “Позовите полицию”. Депутат Николаевского горсовета отказался перейти на украинский язык

07.07 / В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

29.03 / После обнародования указа Зеленского о Тупицком перестал работать сайт КСУ. Причина – неизвестна

22.02 / Есть вероятность, что “Северный поток – 2” будет построен, но газ по нему доставлять не будут – евродепутат

10.09 / Ермак удобен, как итальянские туфли: не приносит плохих новостей, не задает сложных вопросов, всегда мягкий и добрый – Богдан

16.07 / Турция подписала протокол об охране Айя-Софии как объекта всемирного наследия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика