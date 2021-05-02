Более полумиллиона жителей ОРДЛО получили российское гражданство в упрощенном порядке за два года – МВД РФ

В то же время почти 2 тыс. жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Треть, кому отказали, имеют неснятую или непогашенную судимость.

В МВД отметили, что 40% заявлений было отклонено из-за ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с решением о нежелательности пребывания этих лиц на территории РФ.

Контекст:В феврале начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков говорил, что гражданство РФ по упрощенной схеме получили 639 тыс. жителей оккупированных районов Донбасса.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

25 апреля зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года.

Как сообщала 27 апреля омбудсмен Людмила Денисова, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили 583 тыс. граждан.

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