 

В Волгоградской области спасатели вывели четверых детей из горящего дома

02.05.2021, 13:34, Новости дня
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Спасатели спасли из горящего дома четверых детей, пожар произошел в частном доме в городе Котельниково Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Подоспевшие вовремя огнеборцы: Роман Умбертов, Юрий Крикунов, Павел Северин и Мурад Омаров не только спасли детей, вывели их на свежий воздух и передали родителям, но и оперативно ликвидировали пожар, не позволив огню выйти за пределы одной комнаты», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что  в Котельниково загорелась летняя кухня, пристроенная к дому, дым заполнил весь второй этаж дома. Дети от испуга не могли выйти из дома.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелась машина, в которой находились двое маленьких детей, несовершеннолетние были оставлены в транспорте без присмотра, прокуратура Московской области начала проверку.  



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