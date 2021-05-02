В Волгоградской области спасатели вывели четверых детей из горящего дома

Спасатели спасли из горящего дома четверых детей, пожар произошел в частном доме в городе Котельниково Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Подоспевшие вовремя огнеборцы: Роман Умбертов, Юрий Крикунов, Павел Северин и Мурад Омаров не только спасли детей, вывели их на свежий воздух и передали родителям, но и оперативно ликвидировали пожар, не позволив огню выйти за пределы одной комнаты», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что в Котельниково загорелась летняя кухня, пристроенная к дому, дым заполнил весь второй этаж дома. Дети от испуга не могли выйти из дома.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелась машина, в которой находились двое маленьких детей, несовершеннолетние были оставлены в транспорте без присмотра, прокуратура Московской области начала проверку.