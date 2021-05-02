Мнение: Черта

В событиях 14 года массовое убийство людей в одесском Доме профсоюзов, пожалуй, стало чертой, отделяющей возможность (пусть и гипотетическую) договориться и гражданской войной.

Для современной Украины тема гражданской войны — это, безусловно, табу. Любой украинец просто обязан немедленно взвиться и заявить о том, что никакой гражданской войны не было, нет и быть не может. Это вторжение, оккупация и агрессия соседней страны. Ну, и жалкая кучка коллаборационистов в услужении. Как без этого.

Проблема, между тем, существует вне зависимости от городских и хуторских легенд. О ней писали и говорили в разное время умные (не чета нынешней публике, случайным образом оказавшейся у руля страны) люди, которых сложно заподозрить в злых умыслах против украинской государственности. Один из основоположников идейного течения украинского национализма Михновский еще в 1905 году говорил: «Украина является союзом свободных и самоуправляемых земель, образованных на основании своих природных особенностей и заселенных украинцами. Таких земель девять: Черноморская Украина, Слободская Украина, Степная Украина, Левобережная Украина, или Гетманщина, Северная Украина, Полесье, или Гаевая Украина, Подгорная Украина, Горовая Украина и Прибрежная Украина». И предлагал закрепить это положение в конституции Украины.

Два года спустя Михаил Грушевский подтвердил идеи Михновского: «Будет Украинская Республика формально называться федеративной или нет, фактически она все равно должна организовываться как федерация своих фактических республик-громад. Любое навязывание громадам механической унитарности, принудительных связей будет большой ошибкой, которая приведет только к сопротивлению, реакции, центробежности или даст основу для новых междоусобиц»

В новейшее время это положение стало частью предвыборной президентской программы лидера Народного Руха Вячеслава Черновола: «Вижу в составе Украинской Федеративной Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетманщина, Слобожанщина, Запорожье, Донбасс, Таврия (Черноморье), а Крым — как независимого соседа, или автономную республику в союзе с Украиной. Каждая из земель имеет свой парламент (Донецкая Рада, Галицкая Рада и т.д.) и свое земельное правительство, а двухпалатная (с пропорциональным представительством от всего населения и равным — от земель) Центральная Рада Украины будет ведать и беречь гарантии демократических прав (на оппозицию, на свободные выборы, на свободу слова и печати, на частную или коллективную собственность, на неприкосновенность и достоинство личности)».

Подытожим: в разное время разные люди говорили об одном и том же — существовании базового противоречия Украины между попытками насаждения унитарной структуры управления территорией и федеративным устройством с жестким разделением полномочий и предметов ведения центральной и региональной властей.

Логика этого подхода налицо: Украина — очень разнородная территория, при этом по европейским (а даже и не только по европейским) меркам достаточно большая, протяженная и населенная. При этом с незавершенным и не прошедшим до конца целым перечнем процессов развития. Это и не завершившаяся до конца урбанизация, это и не прошедший до логического завершения переход от традиционной фазы развития к индустриальной, это и не сформировавшийся как политическая категория украинский народ.

Мало того — темпы развития Украины (даже с учетом постсоветской деградации) показали, что управляемый объект — социальная система — очевидно сложнее управляющего ею контура. Что создает прямые вопросы даже не к качеству (то есть, структуре) управления, а к его функционалу (то есть, самой системе).

В рамках унитарного государства Украина просто обречена либо на распад, либо на деградацию до состояния, в котором управляющий контур будет способен соответствовать резко просевшей в развитии управляемой им социальной структуре. Впрочем, деградация сама по себе является крайне неравномерным процессом, а потому возникающие напряжения и противоречия все равно в конечном итоге приведут к первому сюжету — распаду.

Выход есть. О нем и писали упомянутые выше очень неглупые люди. Они четко указали на базовое противоречие и не менее четко сформулировали механизм его разрешения.

Не сказать, что нынешняя украинская власть — полные имбецилы. Они-то прекрасно понимают, где корень зла. Но в том и проблема, что в иной системе управления их нынешние достоинства, позволяющие им удерживать власть и контроль над обществом, станут их недостатком. И они немедленно перейдут в маргинальное состояние. Логично, что стратегия, избранная ею, внешне выглядит как ответ на базовое противоречие, но по сути, лишь имитирует его. Я, конечно, имею в виду пресловутую «децентрализацию», которая в корне противоречит идее федерализма.

Федерация — это добровольный союз равноправных земель-субъектов. Решения в котором принимаются именно ими. Децентрализация — это спущенный сверху перечень прав, которые можно дать, а можно и отнять. Так же, как и дать — сверху.

Имитация создания механизма разрешения базового противоречия и привела Украину к трансформационному сдвигу. В радикальном виде — через гражданский конфликт, а затем и гражданскую войну. Миф о русском вторжении, как о причине происходящих на территории Украины бед — это попытка переложить ответственность. Вирус поражает организм, ослабленный внутренними проблемами. Безусловно, можно списывать болезнь на него (как это делают сейчас с пресловутым коронавирусом), но логика подсказывает, что он — лишь часть, причем незначительная часть общей проблемы. Нездоровье огромных масс людей, вызванное отвратительными условиями жизни, разваленная система здравоохранения, обворованная страна, жуткое пластмассовое питание — даже этого краткого перечня достаточно, чтобы прийти к выводу: вирус без всего этого комплекса благоприятных для него обстоятельств не имел бы практически никакого шанса.

Точно так же ни о каком вторжении на территорию Украины и речи быть не могло, не войди она в состояние комы, не став добычей для внешних хищников. Это никак не обеляет и не оправдывает агрессора, но в данном конкретном случае исходная причина не в нем.

Массовое убийство людей в Одессе 2 мая стало границей, отделяющей Украину от возможности решить возникший кризис через договоренности и создание согласительного механизма, в конце строительства которого на выходе получилась бы федерация свободных земель, и горячей фазой гражданской войны. Нелепо полагать, что после Одессы у жителей Донбасса могли остаться иллюзии о своем будущем в свободной европейской Украине. Они и не остались, и уже через неделю на референдуме люди ясно выразили свое отношение к власти, которая пришла, чтобы их убить.

Не нужно испытывать ни малейших иллюзий по поводу того, что гражданская война, снизив свою напряженность, теперь остается в прошлом. Она так и осталась в латентном состоянии. Противоречие лишь загнано внутрь. Когда именно и в каком виде оно снова вырвется наружу — неизвестно. Но то, что вырвется — факт. При этом пути решения проблемы остаются те же. Переформатирование государственной системы управления, переход к сложному, распределенному, но и более устойчивому управляющему контуру — это база для развития страны и выхода из того тупика, в котором она сегодня находится.

Раз уж на Украине так любят смотреть на Европу, то история Германии — лучший пример. Три сотни немецких государств, собранные железом и кровью, два жестко верикализированных рейха — и катастрофический, буквально цивилизационный, крах на этом пути. После чего Германия сумела отрефлексировать полученный опыт и вернулась к распределенному устройству страны. На новом, конечно, уровне — но полный отказ от имперской унитарной структуры управления стал первым шагом к будущему немецкому чуду.

Украинцам нужно подумать: так и продолжать ходить с хоругвями и камланием за едину, неделиму и соборну, или стать все-таки нормальными людьми. И воспользоваться тем, чем человек отличается от животного — разумом.

И только тогда жертвы 2 мая и всех последующих дней будут хотя бы не напрасными.

—