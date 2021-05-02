 

Пермячка выстрелила в водителя такси из-за цены поездки

02.05.2021, 13:12, Новости дня
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В аэропорту Перми Клиентка такси возмутилась из-за высокой цены на поездку и выстрелила из травматического пистолета в водителя таксомоторной службы, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, пермячке показалось, что цена за поездку в такси очень высокая, она выстрелила из «травматики», но ни в кого не попала, у таксиста только царапина. Источник РИА «Новости» пояснил, что для водителя даже не пришлось вызывать врачей. Он уточнил, что инцидент произошел 30 апреля на въезде на парковку аэропорта.

В марте в Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову клиенту.



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