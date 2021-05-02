Саакашвили оспорил свои приговоры в ЕСПЧ

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили оспорил вынесенные ему на родине заочно приговоры за коррупцию и злоупотребление служебным положением в ЕСПЧ, рассчитывая вернуться в страну к осенним местным выборам, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «Грузии хужен хозяин», а приговоры ему на три и шесть лет лишения свободы являются «надиктованными из РФ и лживыми». Себя он видит именно в роли такого «хозяина».

Адвокаты Саакашвили говорят, что в ЕСПЧ активно рассматривают поданные апелляции.

Бывший глава Грузии бежал из страны в 2013 году и с тех пор скрывается на Украине, где ему предоставили гражданство и должности. Он не раз говорил, что хочет вернуться, но затем менял решение из страха попасть в тюрьму.