Саакашвили оспорил свои приговоры в ЕСПЧ
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Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили оспорил вынесенные ему на родине заочно приговоры за коррупцию и злоупотребление служебным положением в ЕСПЧ, рассчитывая вернуться в страну к осенним местным выборам, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «Грузии хужен хозяин», а приговоры ему на три и шесть лет лишения свободы являются «надиктованными из РФ и лживыми». Себя он видит именно в роли такого «хозяина».
Адвокаты Саакашвили говорят, что в ЕСПЧ активно рассматривают поданные апелляции.
Бывший глава Грузии бежал из страны в 2013 году и с тех пор скрывается на Украине, где ему предоставили гражданство и должности. Он не раз говорил, что хочет вернуться, но затем менял решение из страха попасть в тюрьму.
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