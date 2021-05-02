 

Саакашвили оспорил свои приговоры в ЕСПЧ

02.05.2021, 13:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили оспорил вынесенные ему на родине заочно приговоры за коррупцию и злоупотребление служебным положением в ЕСПЧ, рассчитывая вернуться в страну к осенним местным выборам, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «Грузии хужен хозяин», а приговоры ему на три и шесть лет лишения свободы являются «надиктованными из РФ и лживыми». Себя он видит именно в роли такого «хозяина».

Адвокаты Саакашвили говорят, что в ЕСПЧ активно рассматривают поданные апелляции.

Бывший глава Грузии бежал из страны в 2013 году и с тех пор скрывается на Украине, где ему предоставили гражданство и должности. Он не раз говорил, что хочет вернуться, но затем менял решение из страха попасть в тюрьму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Крищенко: В Киеве полицейские пресекли деятельность четырех нарколабораторий, пяти притонов и установили 20 причастных к ним лиц

24.09 / “Википедия” впервые за 10 лет изменит дизайн

25.12 / Коллектор избил в Москве знакомого должницы

15.01 / “Попу расширили”, “Красиво, но с фотошопом перебор” – Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок

04.02 / Бывший узник Кремля Сущенко будет баллотироваться в Верховную Раду

12.08 / Токаев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

06.02 / Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России

09.08 / У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6

07.07 / В Госдуме объяснили, почему США хотят запретить TikTok

21.10 / Пойти на взаимные уступки — американский эксперт призвал прекратить конфронтацию с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика