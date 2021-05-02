 

Российские бадминтонисты впервые выиграли ЧЕ в миксте

02.05.2021, 13:12, Новости дня
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Родион Алимов и Алина Давлетова впервые в российской истории победили в финале чемпионата Европы по бадминтону в смешанном разряде и завоевали золотые медали.

Соревнования проходили в Киеве. Алимов и Давлетова, посеянные под 6-м номером, в финале обыграли английскую пару Лорен Смит/Маркус Эллис (1-й номер посева) – 11:21, 21:16, 21:15, передает РИА «Новости».

Ранее сборная РФ заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Варшаве. До этого сборная РФ выиграла командный ЧМ по фигурному катанию в Японии. В марте россияне выиграли медальный зачет ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме.



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