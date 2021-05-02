Смартфон Honor Play 20 продается в три раза быстрее, чем его предшественник

Напомним, что 30 апреля стартовали продажи бюджетного смартфона Honor Play 20. Уже на следующий день производитель отрапортовал, что гаджет вышел удачным. По крайней мере, так его оценили покупатели. Ведь продажи пошли в три раза быстрее, чем предшествующей модели.

Очевидно, сошлись в нужной точке цена и качество, говорят аналитики. Стоимость Honor Play 20 весьма скромная – всего 139 американских долларов. А его технические характеристики вполне приемлемы для обычного пользователя.

Здесь установлен экран с диагональю 6,5 дюйма. Картинка отображается с разрешением 1600 на 720 пикселей. Есть аккумулятор емкостью 5000 мАч и достаточно мощный блок камер для съемки фото и видео. В устройстве установлена операционная система Android 10.