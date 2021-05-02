 

Смартфон Honor Play 20 продается в три раза быстрее, чем его предшественник

02.05.2021, 13:06, Новости дня
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Напомним, что 30 апреля стартовали продажи бюджетного смартфона Honor Play 20. Уже на следующий день производитель отрапортовал, что гаджет вышел удачным. По крайней мере, так его оценили покупатели. Ведь продажи пошли в три раза быстрее, чем предшествующей модели.

Очевидно, сошлись в нужной точке цена и качество, говорят аналитики. Стоимость Honor Play 20 весьма скромная – всего 139 американских долларов. А его технические характеристики вполне приемлемы для обычного пользователя.

Здесь установлен экран с диагональю 6,5 дюйма. Картинка отображается с разрешением 1600 на 720 пикселей. Есть аккумулятор емкостью 5000 мАч и достаточно мощный блок камер для съемки фото и видео. В устройстве установлена операционная система Android 10.



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