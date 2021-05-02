Редкие кадры гигантских кальмаров получили биологи на глубине более 500 метров

Гигантские кальмары обитают на больших глубинах, порядка 500 метров, из-за чего их сложно зафиксировать на фото. Американским биологам с помощью спецоборудования удалось получить редкие кадры архитеутиса.

Гигантские кальмары обитают практически во всех океанах, но наиболее часто эти животные встречаются недалеко от континентальных склонов. В Северной Атлантике такими местами являются побережье Британии, Норвегии и Ньюфаундленда, в Тихом океане – японское, австралийское и новозеландское побережье, а в южной части Атлантики – у берегов Южной Африки. Вырастают они до 14 метров, однако вживую увидеть их удается немногим. Проблема состоит в среде обитания кальмаров, так как эти великаны живут не выше 400-метровой отметки. Огромные глаза этих представителей водной фауны помогают им лучше видеть на глубине, куда почти не доходит солнечный свет. Вся известная ученым информация об Architeuthis была получена при изучении уже мертвых исполинов, выброшенных на берег.

Биологи, представляющие Багамский Институт мыса Эльютера, Университет Дьюка в Северной Каролине и Университет Южной Флориды, применили в своих исследованиях новейшие технологии. Эксперты оснастили платформы глубоководных камер слабого освещения Medusa красными осветителями и приманками для имитации биолюминесценции. Далее устройства поместили в воды Большого Карибского бассейна. В этом регионе ранее находили такие виды кальмара, как Pholidoteuthis adami и Promachoteuthis. Ученые предполагают, что длина их мантий достигает полметра, однако у Archtiteuthis она более чем в три раза длиннее – 1,7 метра.

Применив светящуюся в темноте приманку-имитацию глубоководной медузы, исследователи смогли обмануть кальмара, убедив в том, что его добыча поблизости. Однако при приближении архитеутиса срабатывали объективы, благодаря чему удалось получить снимки животного. Полученные кадры имеют особую важность, поскольку любая встреча с кальмарами, отмечают специалисты научной группы, дает возможность узнать о них больше и пополнить базы центров изучения фауны Земли.

Источник: sm.news