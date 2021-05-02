Загорский знахарь помог Надежде Бабкиной найти счастье в личной жизни

Надежда Бабкина смогла найти свою половинку благодаря помощи загорского знахаря. По ее признанию, после визита к отцу Науму ее сын восстановился после страшной аварии, а она сама нашла счастье в личной жизни.

Певица Надежда Бабкина счастлива рядом со своим возлюбленным Евгением Гором. Гражданский муж на 30 лет младше народной артистки РСФСР, но это не мешает их отношениям. Однако так было не всегда, в жизни исполнительницы были и беды. Ее сын едва не погиб в автомобильной аварии, а сама она страдала от одиночества. Все изменил визит звезды народной песни в город Загорск.

Местный знахарь отец Наум помог ей не только спасти 17-летнего Данилу, но и наладить семейную жизнь. Со слов Бабкиной, отправившись перед Пасхой в Загорск, она с трех часов утра стояла в очереди на прием к старцу. Однако, как только певица вошла, отец Наум начал расспрашивать о ее муже. Артистка рассказала, что разведена и заверила знахаря, что волнует ее только жизнь и здоровье сына. На это старец заверил ее, что Данила выздоровеет и не будет иметь проблем со здоровьем из-за ДТП.

Успокоив певицу насчет ее наследника, отец Наум посоветовал ей подумать и о своем женском счастье. Кроме того, он попросил Надежду Георгиевну спеть ему русскую народную песню, после чего подарил ей книги о детях, куличи и яйца. Уже спустя две недели после визита к старцу Бабкина встретила на одном из конкурсов Евгения Гора. Вместе пара уже 18 лет, несмотря ни на какие слухи об их разладе.

Источник: riafan.ru