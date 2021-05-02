 

“Вкусной паски и правильно надетой маски”. Степанов попросил украинцев отмечать Пасху сдержанно

02.05.2021, 12:58, Новости дня
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Он отметил, что рассчитывает на сознательность каждого.

“Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников пожилого возраста остаться дома, сходите в церковь за них и принесите им  освященную пасочку и колбаску”, – заявил Степанов.

Он попросил всех избегать скопления людей, не устраивать встреч с друзьями и провести праздничный день в узком кругу родных.

“Желаю всем вкусной паски и правильно надетой маски”, – резюмировал Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/919377545271908

2 мая Пасху празднуют христиане восточного обряда.

За последние сутки, 1 мая, в Украине подтвердили 5094 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 44,5 тыс. смертей.

Контекст:В последние дни в Украине стал уменьшаться суточный прирост инфицированных. 30 апреля в Украине подтвердили 8549 новых случаев COVID-19.
В июне этого года в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19. Такой прогноз дал Степанов 30 апреля.
“Мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне 2021-го, через три-четыре недели после майских праздников. К какому количеству мы можем прийти – это будет зависеть от того, какой будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху”, – сказал министр.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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