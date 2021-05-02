 

Власти Индии игнорировали предупреждения об опасности нового штамма коронавируса – Reuters

02.05.2021, 12:58, Новости дня
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Четверо ученых заявили, что, несмотря на предупреждение, федеральное правительство Индии не стало вводить жесткие ограничения чтобы остановить распространение коронавируса.

Миллионы людей без масок посещали религиозные фестивали и политические митинги в стране, а десятки тысяч фермеров продолжали разбивать лагеря на окраине столицы Нью-Дели, протестуя против изменений в сельскохозяйственной политике премьер-министра Индии Нарендры Моди, отмечает агентство.

Предупреждение о новой мутации SARS-CoV-2 было выпущено индийским генетическим консорциумом INSACOG. Оно было передано чиновнику, который подчиняется непосредственно Моди, рассказал Reuters на условиях анонимности еще один ученый, директор исследовательского центра в северной Индии.  

По данным министерства здравоохранения Индии, 1 мая в стране подтвердили 392 488 новых случаев COVID-19, за прошлые 24 часа умерло 3689 пациентов с коронавирусной инфекцией – суточный рекорд за все время эпидемии в республике. Общее число жертв в Индии превысило 215,5 тыс.

Контекст:С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.
В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщил 26 апреля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Свою помощь в преодолении эпидемии Индии предложили США и Евросоюз.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
30 апреля в Индии выявили 401 993 новых случаев COVID-19 – это абсолютный рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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