 

Мнение: Российский “Искандер” не самый лучший, но у Обамы все равно 22 см!

02.05.2021, 12:36, Разное
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Новости с территории 404 продолжают радовать. 29-летний военный эксперт Тарас Чмут, заявил, что российский ОТРК «Искандер» является современным и хорошим оружием, которому украинцы не в состоянии что-либо противопоставить. "Но я не считаю, что это лучший ракетный комплекс в мире. Это оружие, которое несет Украине большую угрозу…. Перехватить её нам нечем, к сожалению…" – сказал эксперт.

Ладно, то что 29-летний товарищ оказывается эксперт – это я пойму, мне тоже было 29 лет 10 лет назад. Но вот, зараза заявления, что он не лучший… Правда?

НАТО реально в панику бросается, когда перестает точно знать, где наши "Искандеры-М" ездят. А тут – не лучший, но у Обамы 22 см, как в том прекрасном анекдоте.

Когда мне было 19, то есть вообще 20 лет назад, а если честно, чуть больше – я очень хотел уехать из России. На Запад, да, программистом. Спасибо, что не срослось.

И сегодня у меня из Штатов есть только один адекватный друг, который не поехал кукушкой от русофобии и не боится (почти) говорить правду о жизни там. И не стесняется признаться, что знал бы на что идет в свое время – хрен бы уехал.

А вот украинцам пичалька. Несмотря на то, что они побили рекорд в 2020 по получению российского гражданства – многие до сих пор или верят, или вынужденны нести эту хрень.

Хотя, как видим, правда прорывается наружу. С оговорками, конечно, но прошло-то сколько лет?

Через 20 дойдет. До Приблатики же стремительно стало допирать. До Молдовы, кстати, тоже.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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