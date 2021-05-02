 

Стало известно число привившихся от коронавируса россиян

02.05.2021, 12:20, Новости дня
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Две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

«Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент – 13 миллионов», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в РФ удастся, когда сформируется имунная прослойка.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.  



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