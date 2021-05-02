В Facebook объяснили блокировку страницы проекта RT Redfish

Доступ к странице RT Redfish в Facebook был ограничен по ошибке, сейчас он восстановлен, сообщил представитель соцсети.

«Доступ к странице RT Redfish в Facebook был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами и теперь восстановлен», – цитирует РИА «Новости» представителя.

Он также отметил, что соцсеть приносит извинения за доставленные неудобства.

30 апреля в RT сообщили, что Facebook удалил страницу проекта RT Redfish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они якобы нарушают нормы сообщества.

Роспотребнадзор направил соцсети требование о том, что компания Facebook Inc должна снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта, связанного с просветительским проектом российского СМИ Russia Today.

На следующий день в RT сообщили, что соцсеть Facebook восстановила страницу проекта RT RedFish, которую удалила накануне, но с ограничениями. Сообщение о восстановлении страницы прокомментировала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. «Голову они себе скоро удалят», – написала она в своем Telegram.