В Магадане рыбаки сняли видео, как руками собирают навагу в бухте

Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря. Прилив принес огромное количество рыбы прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая.

Кадры с тем, как на побережье магаданцы собирают навагу прямо руками, стало популярным в соцсетях, передает РИА «Новости».

Как сообщил магаданский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами.

«В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к ее обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что рыба, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.

Ранее житель Сахалина погиб, собирая сельдь, которой в четверг усыпало юго-восточное побережье острова.