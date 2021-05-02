В Магадане рыбаки сняли видео, как руками собирают навагу в бухте
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря. Прилив принес огромное количество рыбы прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая.
Кадры с тем, как на побережье магаданцы собирают навагу прямо руками, стало популярным в соцсетях, передает РИА «Новости».
Как сообщил магаданский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами.
«В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к ее обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области», – отмечается в сообщении.
Уточняется, что рыба, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.
Ранее житель Сахалина погиб, собирая сельдь, которой в четверг усыпало юго-восточное побережье острова.
Смотреть комментарии → Комментариев нет