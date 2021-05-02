В Казахстане выпустили цветной насвай для посыпки куличей

Один из ведущих производителей Казахстана выпустил ограниченную партию цветного насвая специально к празднику Светлой Пасхи. Продукт предназначен для украшения куличей.

Как пояснили на предприятии, специальный вид насвая разрабатывали уже несколько лет. Одной из проблем являлась окраска гранул в разные цвета. Если ранее можно было получать только классический зеленый цвет, то сейчас имеется возможность производить насвай синего, красного, желтого и даже белого вида без потери его потребительских качеств. Главной особенностью является то, что данный вид насвая является пищевым.

– Без преувеличения можем сказать, что это революционный прорыв в нашей индустрии. Мы впервые получили пищевой насвай. Мало того, что его теперь можно употреблять в качестве еды, нам удалось сохранить привычные для потребителей органолептические свойства нашего продукта: внешний вид, запах, вкус, – заявили в компании.

Цветной насвай уже поступил в продажу и пользуется довольно хорошим спросом. Цена на пищевой насвай пока что в 5 раз выше, чем на традиционный, однако производитель обещает снижение цены с ростом увеличения объемов производства.

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